В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
|09:00 21.11.2019
|Азербайджан
Морское инженерное бюро занимается проектированием новых судов для их дальнейшей постройки на судоверфи ООО "Бакинский судостроительный завод".
Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на Trend.
Согласно планам, на предприятии будет построено четыре танкера проекта RST12C, а также два железнодорожно-автомобильно-пассажирских парома для каспийских линий проекта CNF18C.
Было отмечено, что головной танкер "Лачин" будет сдан до конца 2019 года.
Железнодорожно-автомобильно-пассажирский паром для каспийских линий проекта CNF18C. Фото: Морское инженерное бюро
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