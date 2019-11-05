Арбитражный суд оккупированного Крыма признал АО "Крымский винно-коньячный завод "Бахчисарай" несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство на шесть месяцев - до 19 мая 2020 года.

Об этом говорится в материалах единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), пишет Интерфакс.

Конкурсным управляющим утвержден Алексей Посашков, член ассоциации "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (Москва).

Требования кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев после публикации аналогичного объявления в прессе.

Судебное заседание по делу о банкротстве назначено на 18 мая 2020 года.

Как сообщалось, Арбитражный суд Крыма в конце мая 2019 года ввел в отношении завода "Бахчисарай" процедуру наблюдения до 23 ноября, признав обоснованным заявление республиканского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Суд включил в реестр требований кредиторов почти 345,749 млн рублей задолженности по уплате ряда налогов, а также порядка 38,197 млн рублей пени и около 29,544 млн рублей штрафа.

Предприятие подало апелляционную жалобу, однако Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (Севастополь) оставил решение суда первой инстанции без изменения. Завод подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа, который в ноябре оставил в силе решения судов первой и второй инстанций.

По информации на сайте предприятия, завод основан в 1963 году. КВКЗ "Бахчисарай" выпускает вина, коньяки, бальзамы, сидр и т.д. Виноград для предприятия выращивает агрофирма "Заветное", площадь виноградников составляет около 1 тыс. га.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка коньячного завода в 2018 году сократилась на 32,2% по сравнению с показателем 2017 год - до 603,227 млн рублей, чистый убыток увеличился почти на 41%, до 59,958 млн рублей. Учредители КВКЗ "Бахчисарай" не указаны.