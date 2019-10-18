"Министр" финансов оккупированного Крыма посетила Кубу в составе российской делегации

08:30 21.11.2019   Крым

Поездка на Кубу положит начало контактам аннексированного Россией Крымского полуострова и "острова Свободы". 

Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров оккупированного Крыма – "министр финансов"  Ирина Кивико по итогам поездки в составе российской делегации. Кивико является председателем Крымского регионального отделения Российского Общества дружбы с Кубой, передает КИА со ссылкой на пресс-службу Минфина оккупированного Крыма

"В честь празднования 500-летия Гаваны и 55-летия Российского общества дружбы с Кубой российская делегация во главе с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко посетила Кубу с официальным визитом". Кивико вощла в состав делегиции как председатель Крымского регионального отделения Российского Общества дружбы с Кубой. 

В посольстве Российской Федерации в Республике Куба состоялся торжественный прием, посвященный 55-летию Российского общества дружбы с Кубой (РОДК). 

11 ноября в Гаване в рамках программы празднования было подписано Соглашение о сотрудничестве между РОДК и Агентством АРТЕКС Минкультуры Республики Куба («Promociones Artísticas y Literarias, Artex S.A.»). 

Сотрудничество охватит образовательную, исследовательскую деятельность, пропаганду и поддержку творческой деятельности, разработку научных и художественных проектов, укрепление международных связей в области искусства и творчества, а также сохранения и развития национальных традиций. В первую очередь, это будет касаться музыкального и театрального искусства, музейного дела и реставрации, организации фестивалей и выставок, форумов и конференций по изучению русского языка и литературы, продвижения широкого спектра кубинских культурных продуктов, пишет издание.



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