Адвокат фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рефат Юнус заявив про порушення під час впізнання незаконно утримуваних кримчан.

За словами захисника, у протоколі він вказав на три порушення, передає ZN,UA з посиланням на"Крим.Реалії".

"Ми з Аметовим (Енвер Аметов – ред.) проводили впізнання останніми, до нас проводили впізнання ще з чотирьма фігурантами цієї справи, і як мені стало відомо від колег, – впізнання проводилося з тими ж статистами. Тобто для впізнання різних фігурантів однієї справи, слідство використовує одних і тих же статистів. Ми припускаємо, що впізнання проводилося з одним упізнавачем, який бачив тих статистів, які були задіяні в чотирьох слідчих діях до нашої", – зазначив Юнус.

Адвокат додав, що під час впізнання він зафіксував порушення. За словами Юнуса, в протоколі він описав три порушення.

"Перше – це те, що статисти, які пред'являлися разом з моїм підзахисним – вони мали істотне розходження, тобто зріст, зовнішній вигляд. Навіть якщо людина не бачила мого підзахисного – з легкістю зможе відрізнити його за зовнішнім виглядом. Друге порушення — це те, що на момент проведення слідчих дій ми не спілкувалися ні зі статистами, ні з понятими. І коли ми входили в слідчий кабінет, де проводилося впізнання, там уже сиділи поняті і статисти, слідчий завів Енвера, зачитав йому права, і якщо припустити, що за скляною ширмою в цей момент знаходився упізнавач, то йому відразу стало зрозуміло, хто з присутніх Аметов", – розповів Рефат Юнус.

Нагадаємо, 27 березня співробітники ФСБ РФ і Росгвардіі провели незаконні обшуки та затримання у будинках 25 кримських татар в анексованому Криму. Переважна більшість обшуків проводилася в окупованому Сімферополі, у межах фабрикованої російськими окупантами "справи Хізб ут-Тахрір".

Затримали понад 20 осіб. Трьох із них – Османа Аріфмеметова, Ремзі Бекірова та Владлена Абдулкадирова – у російському Ростові-на-Дону, куди вони приїхали знімати "суд" над політв'язнями. Підконтрольний окупантам "суд" заарештував затриманих, їх вивезли з Криму на територію РФ.

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".

Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій.