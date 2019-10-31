Українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулися з полону в анексованому Росією Криму перевірили на наявність вибухівки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.

“... відбувалося водолазне обстеження кораблів під час приймання. Українські водолази оглядали ушкодження кораблів. І, про всяк випадок, наявність вибухових пристроїв. Може, хто з росіян забув”, — написав Цаплієнко, додавши фото.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив УНН, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

До цього у МЗС РФ 18 листопада заявили, що Москва передала українській стороні кораблі.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки. Вони повернулися на батьківщину в межах обміну між Україною і РФ.