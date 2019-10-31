З'явились фото, як "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" заходять в Очаків

19:30 20.11.2019   Крым

 Українські катери "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повертаються з полону в анексованому Росією Криму.

На рубці "Бердянська" видно, як "залатали" пробоїну від влучання російського снаряду, передає УНН із посиланням на BBC News Україна.

Першим, за інформацією ЗМІ, притягнули на буксирі катер "Нікополь" - його тягнув розвідувальний корабель, який передав "Нікополь" двом катерам. Ті, своє чергою, вже притягли судно до причалу.

Також повідомляється про захід буксира "Яни Капу" - його тягнув буксир "Лідовський".

На березі всі кораблі зустрічають з українськими прапорами.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко опіблкував фото катера "Бердянськ", на якому видно, як "залатали" пробоїну в рубці. Видно також місця інших пробоїн - пострілів було кілька.

Крім того, на різних фото видно, що на катерах залишилися бойові модулі.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив УНН, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

До цього у МЗС РФ 18 листопада заявили, що Москва передала українській стороні кораблі.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки. Вони повернулися на батьківщину в межах обміну між Україною і РФ.



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