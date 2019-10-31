Кримськотатарська автономія: Меджліс закликає внести законопроєкти до ВР

19:15 20.11.2019   Крым

Меджліс кримськотатарського народу ухвалив заяву, в якій говориться про необхідність негайно внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти про кримськотатарську автономію і права корінних народів.

Текст заяви оприлюднений на сторінці в Facebook голови Меджлісу кримскотатасркого народу Рефата Чубарова, передає Укрінформ.

«Будь-які договори, рішення або дії влади будь-якої держави, пов'язані з територією тимчасового окупованого Російською Федерацією Криму, включаючи прилеглі акваторії Чорного і Азовського морів, Керченської протоки і затоки Сиваш, які обмежують права та інтереси кримськотатарського народу - корінного народу Криму, є неправомірними з моменту їх прийняття або здійснення, а зміст прийнятих без участі кримськотатарського народу договорів і угод у цій сфері є таким, що не відповідає вимогам природного, звичаєвого і договірного міжнародного права», - йдеться в заяві.

Меджліс кримськотатарського народу закликав Президента Володимира Зеленського «негайно подати до Верховної Ради України законопроєкти, підготовані Робочою групою Конституційної комісії: «Про внесення змін до Розділу Х Конституції України «Автономна Республіка Крим», «Про статус кримськотатарського народу», «Про корінні народи України».

Як повідомлялося, в травні 2017 року в Україні була створена Робоча група з напрацювання пропозицій змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу. У квітні 2018 року робоча група завершила роботу над поправками та прийняла текст змін і доповнень.

Після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідерами кримських татар народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів, що Зеленський підтримує ідею створення кримськотатарської автономії.

Пізніше Президент України заявив, що надання автономії кримським татарам - один із шляхів підтримки корінного народу Криму, але це не спростить деокупацію Криму.

13 листопада Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що питання кримськотатарської автономії потрібно винести на більш широкий дискурс, так як суспільство не розуміє, про що йде мова.



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