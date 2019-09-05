«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
|19:45 20.11.2019
|Румыния
В Бухаресте (Румыния) 18 декабря стартовала конференция по подготовке украинско-американских морских учений «Си Бриз-2020».
Представители стран-членов и партнеров НАТО собрались для планирования операций по стандартам НАТО в море, на суше и в воздухе в условиях, максимально приближенных к боевым.
Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины, передает Флот2017.
Многонациональные силы ведут подготовку операций по безопасности в кризисном регионе. Поэтому подготовка сосредоточена на противолодочной, противокатерной, противовоздушной обороне, прибрежных и речных операциях, защите важных объектов инфраструктуры, противоминных действиях, а также морских операциях по перехвату.
А пресс-центре ВМС ВС Украины отмечают, что учения уровня «Си Бриз» — важный инструмент перехода ВМСУ на стандарты НАТО.
В ходе конференции состоится обобщение состава сил и средств от Вооруженных Сил стран-участниц, а также будет разработан проект сценария и план проведения учения, определены необходимые локации.
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