«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии

19:45 20.11.2019   Румыния

В Бухаресте (Румыния) 18 декабря стартовала конференция по подготовке украинско-американских морских учений «Си Бриз-2020».

Представители стран-членов и партнеров НАТО собрались для планирования операций по стандартам НАТО в море, на суше и в воздухе в условиях, максимально приближенных к боевым.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины, передает Флот2017.

Многонациональные силы ведут подготовку операций по безопасности в кризисном регионе. Поэтому подготовка сосредоточена на противолодочной, противокатерной, противовоздушной обороне, прибрежных и речных операциях, защите важных объектов инфраструктуры, противоминных действиях, а также морских операциях по перехвату.

А пресс-центре ВМС ВС Украины отмечают, что учения уровня «Си Бриз» — важный инструмент перехода ВМСУ на стандарты НАТО.

В ходе конференции состоится обобщение состава сил и средств от Вооруженных Сил стран-участниц, а также будет разработан проект сценария и план проведения учения, определены необходимые локации.



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