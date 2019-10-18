Кабинет Министров выделил средства на приобретение научного океанского судна ледового класса. Соответствующее решение было принято Правительством сегодня, 20 ноября 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020-м состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца 20 века в Украине не судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".

"Собственно сегодня почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане (2000-2001 гг.). Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые естественно не являются полноценными "плавучими лабораториями". Покупка собственного судна и восстановление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности", - рассказал Дикий.

На приобретение судна правительство выделило до 252 млн гривен.