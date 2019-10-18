Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана
|20:15 20.11.2019
|Украина
Кабинет Министров выделил средства на приобретение научного океанского судна ледового класса. Соответствующее решение было принято Правительством сегодня, 20 ноября 2019 года.
Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020-м состоится его первый выход в океан под украинским флагом.
Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца 20 века в Украине не судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".
"Собственно сегодня почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане (2000-2001 гг.). Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые естественно не являются полноценными "плавучими лабораториями". Покупка собственного судна и восстановление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности", - рассказал Дикий.
На приобретение судна правительство выделило до 252 млн гривен.
Ще на цю тему:
Туреччина візьме участь в добудові корвету проєкту 58250
Миколаївське проєктно-конструкторське бюро бере участь у міжнародній суднобудівній кооперації / Фото
НАН відновлює дослідне судно
На херсонській верфі провели складну операцію з підготовки з’єднання корми з корпусом майбутнього танкера / Фото
Середній розвідувальний корабель буде добудовано в Одесі / Фото
Завод "Океан" построит две баржи для заказчика из Нидерландов
Азовський судноремонтний завод готовий будувати кораблі для флоту
Миколаївський проектний центр кораблебудування представив багатофункціональну платформу «Кайра-150» / Фото
До Одеси транспортують майбутній корабель-розвідник ВМС / Фото
Ще один новозбудований артилерійський катер прибув до Одеси