Україну влаштує укладення лише довгострокового контракту на транзит російського газу до Європи, в якому прописано взаємовигідні для всіх сторін умови.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, коментуючи офіційну пропозицію «Газпрому» про продовження транзитного контракту з Україною на рік, передає УНІАН.

«Україну влаштує довгостроковий контракт, який, з одного боку, забезпечує повноцінне використання нашої ГТС, а з іншого - енергетичну безпеку України та Європи», - сказав він, додавши, що проміжний контракт на рік Україну не влаштує.

Прем'єр підкреслив, що уряд зацікавлений отримати транзит газу з 2020 року на взаємовигідних умовах.

«Ми повинні отримати не якийсь проміжний варіант на один рік, щоб росіяни могли закінчити свою інфраструктуру (обхідні газопроводи - УНІАН) і потім політично тиснути на європейські країни та Україну. Ми хочемо прогнозованих, взаємовигідних, стабільних умов роботи з нашими європейськими партнерами за європейськими правилами», - підкреслив він.

За словами прем'єра, до кінця року оператор газотранспортної системи планує пройти сертифікацію.

«Ми маємо намір до кінця року завершити відповідну сертифікацію й пропонувати нашим партнерам контракти на європейських умовах за європейськими правилами», - додав він.

