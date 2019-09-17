У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією

18:45 20.11.2019   Армения

Вірменія може стати посередником між Україною та Росією для стабілізації відносин та врегулювання конфлікту.

Про це заявив віце-спікер парламенту Вірменії Ален Симонян, передають місцеві ЗМІ, повідомляє  РБК-Україна.

Зокрема, на його думку, росіяни та українці є "рідними братами".

"Вірменія навіть може бути певним мостом. Ми повинні робити все можливе, щоб цю проблему якнайшвидше вирішити. Я вважаю росіян і українців рідними братами", - сказав Симонян.

При цьому він уточнив, рішення має бути взаємоприйнятним для обох сторін.

"Щоб жодна сторона не залишилася в образі. Те ж саме потрібно зробити з Вірменією та Азербайджаном, Нагорним Карабахом і Азербайджаном", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія ні на кого не збирається нападати і на сьогодні немає жодної російської загрози.

"Всі чудово розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати, російська загроза - вигадка", - заявив він.

Крім того, Путін також заявив, що неузгоджені з самопроголошеними Донецькою та Луганською "народними республіками" українські закони заведуть ситуацію в глухий кут.



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