У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
|18:45 20.11.2019
|Армения
Вірменія може стати посередником між Україною та Росією для стабілізації відносин та врегулювання конфлікту.
Про це заявив віце-спікер парламенту Вірменії Ален Симонян, передають місцеві ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, на його думку, росіяни та українці є "рідними братами".
"Вірменія навіть може бути певним мостом. Ми повинні робити все можливе, щоб цю проблему якнайшвидше вирішити. Я вважаю росіян і українців рідними братами", - сказав Симонян.
При цьому він уточнив, рішення має бути взаємоприйнятним для обох сторін.
"Щоб жодна сторона не залишилася в образі. Те ж саме потрібно зробити з Вірменією та Азербайджаном, Нагорним Карабахом і Азербайджаном", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія ні на кого не збирається нападати і на сьогодні немає жодної російської загрози.
"Всі чудово розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати, російська загроза - вигадка", - заявив він.
Крім того, Путін також заявив, що неузгоджені з самопроголошеними Донецькою та Луганською "народними республіками" українські закони заведуть ситуацію в глухий кут.
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