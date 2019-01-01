27 лютого в Києві в київському Палаці спорту пройде Dream BIG Forum з участю відомих бізнесменів, маркетологів, всесвітньо відомих письменників, організатором якого виступив Артур Мхітарян, засновник і CEO інноваційної девелоперської компанії TaryanGroup.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ініціатор заходу Артур Мхітарян зазначає, що місія форуму - навчити українців мріяти масштабно, не заганяючи себе в рамки, ставити перед собою великі цілі, які можуть здаватися недосяжними, але при цьому йти вперед і реалізовувати ідеї.

"Ми проводимо форум для того, щоб більше людей мріяли масштабно, адже, чим більше мрійників, тим щасливіші люди, вищі досягнення і краща наша країна", – коментує свою ініціативу Артур Мхітарян.

Dream BIG Forum є частиною корпоративної соціальної відповідальності компанії TaryanGroup, весь прибуток від продажу квитків буде спрямовано на благодійність.

Спікерами Dream BIG Forum стануть ті, хто пройшов свій шлях перемог і поразок, у кого є реальні досягнення і збулися мрії. Доповідачі поділяться власними історіями, інсайтами і безцінним досвідом. Серед учасників - підприємець, маркетолог, засновник і СЕО FEDORIV Group Андрій Федорів, який допоміг змінити бізнес-підхід багатьом брендам, і готовий надати важливі поради молодим підприємцям.

Також у форумі візьме участь абсолютний чемпіон світу з боксу, Олімпійський чемпіон 2012 Олександр Усик. Американський письменник Роберт Грін, автор шістьох бестселерів The New York Times, розповість про приховані закони, які керують соціальними іграми.

Ще одним учасником форуму стане бізнесмен і державний діяч, який зіграв ключову роль у трансформації сучасного Дубая, Ахмед Бін Баят. Також на форумі виступить з розповіддю про свою мрію перший президент України Леонід Кравчук.

Нагадаємо, Артур Мхітарян – засновник і CEO інноваційної девелоперської компанії TaryanGroup, організатор DreamBIG Forum. Проекти TaryanGroup: Tsarsky – lifestyle-курорт для спорту, відпочинку і розваг; RoyalTower – будинок з першим в Україні парком на даху; JackHouse – будинок з першим в країні відкритим теплим басейном, панорамним фітнесом, рестораном і SPA на даху.

Зараз TaryanGroup будує вежі майбутнього – TaryanTowers з двоповерховими скляними мостами і панорамним рестораном, парком, музеєм майбутнього, кінотеатром, зоною інновацій та розваг на трьох концептуальних дахах.