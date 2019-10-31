Денісова заявила про порушення прав на свободу віросповідання в Криму
|17:51 20.11.2019
|Крым
Український омбудсмен Людмила Денісова заявила про порушення прав на свободу совісті та віросповідання в аннексированном Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової Facebook.
Як повідомила український омбудсмен, в листопаді російські суди прийняли два дискримінаційних рішення. Зокрема, 6 листопада "суд" у Євпаторії зобов'язав ПЦУ знести храм протягом місяця власними силами. А 14 листопада Арбітражний суд Центрального округу Калуги (РФ) відхилив скаргу представників ПЦУ, якої оскаржується рішення російського окупаційного "Міністерства майнових і земельних відносин в Криму про "розірвання договору оренди на приміщення кафедрального собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі.
"Звертаюся до міжнародних організацій, зокрема моніторингової місії ООН в Україні та ОБСЄ негайно вжити заходів з відновлення прав мешканців тимчасово окупованого Криму на свободу совісті та віросповідання", - написала Денісова.
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