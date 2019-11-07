У РФ анонсували запуск вантажних поїздів по Керченському мосту
|18:01 20.11.2019
|Крым
Заступник міністра транспорту РФ Володимир Токарєв заявив, що відкриття вантажного руху залізничної частини Керченському мосту заплановано на 1 червня 2020 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За його словами, перевозитися залізницею будуть в першу чергу паливо, будматеріали, пісок і щебінь.
"Планується 1 червня", - відповів він на відповідне запитання.
Раніше підконтрольний Росії "голова Криму", Сергій Аксьонов заявив, що до літа планується запуск поїздів по Керченському мосту з Росії в Феодосію і Євпаторію.
Очікується, що навесні 2020 року запустять прямі поїзди між Севастополем і Москвою. З грудня запускається пряме сполучення між Севастополем і Санкт-Петербургом, зупинка поїзда в Москві буде технічною. Прямий поїзд до Москви буде ходити з Сімферополя.
Нагадаємо, у вересня 2019 року Росія запустила по Керченському мосту перший дизельний поїзд.
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