У РФ анонсували запуск вантажних поїздів по Керченському мосту

18:01 20.11.2019   Крым

Заступник міністра транспорту РФ Володимир Токарєв заявив, що відкриття вантажного руху залізничної частини Керченському мосту заплановано на 1 червня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, перевозитися залізницею будуть в першу чергу паливо, будматеріали, пісок і щебінь.

"Планується 1 червня", - відповів він на відповідне запитання.

Раніше підконтрольний Росії "голова Криму", Сергій Аксьонов заявив, що до літа планується запуск поїздів по Керченському мосту з Росії в Феодосію і Євпаторію.

Очікується, що навесні 2020 року запустять прямі поїзди між Севастополем і Москвою. З грудня запускається пряме сполучення між Севастополем і Санкт-Петербургом, зупинка поїзда в Москві буде технічною. Прямий поїзд до Москви буде ходити з Сімферополя.

Нагадаємо, у вересня 2019 року Росія запустила по Керченському мосту перший дизельний поїзд.



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