Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав членів Альянсу надавати належну підтримку країнам Чорноморського регіону, зокрема Україні та Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Ми є партнерами з Грузією та Україною в Чорноморському регіоні. Ми закликаємо союзників виділяти необхідні ресурси, кадри, щоб бути впевненими - ми надаємо більше практичної допомоги Україні та Грузії", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що регіон Чорного моря важливий для НАТО і альянс посилює свою присутність там впродовж останніх років.

"Ми погодили пакет допомоги у квітні, аби проводити більше навчань, збільшити обмін інформацією", - заявив Столтенберг.

Також він нагадав, що нещодавно Північноатлантична рада НАТО відвідала Грузію та Україну. За словами Столтенберга, Альянс взаємодіє з Військово-морськими силами України, а також надає допомогу Морській академії в Одесі.

"Тож ми працюємо з нашими двома партнерами - Грузією та Україною - в регіоні Чорного моря", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО підтримує Грузію в її прагненні стати членом Північноатлантичного альянсу, і відзначив допомогу альянсу в зміцненні системи оборони Грузії.