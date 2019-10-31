Судна ВМС України, які були повернуті Києву Росією, вже прибувають до гавані Очакова.

Як повідомляє «Думская», першим прибув бронекатер «Нікополь», передає УНІАН.

Його буксирував малий розвідувальний корабель «Переяслав».

Два швидкісні катери типу Willard тягнуть «Нікополь» до причалу.

Зазначається, що другого катера «Бердянськ» і буксира «Яни Капу», які РФ також передала українській стороні, поки немає навіть на обрії.

Кораблі зустрічають місцеві жителі. Учні та педагоги очаківської школи-інтернату розвісили на березі великий прапор України.

У найближчі години в Очаків має прибути президент Володимир Зеленський.

Тим часом в соцмережах публікують відео прибуття до Очакова і буксира "Яни Капу". Повідомляється, що його тягне буксир "Гайдамака".

Як повідомлялося раніше, Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців 25 листопада 2018 року неподалік від Керченської протоки.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами. 17 листопада стало відомо, що РФ повертає захоплені судна Україні.

Вони слідують до Очакова.