В Азовському морі здійметься шторм із двометровими хвилями
|16:34 20.11.2019
|Крым
На акваторії Азовського моря у четвер очікуються пориви вітру, висота хвиль 13-20 дм.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає Укрінформ.
“21 листопада на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 13-20 дм”, - йдеться у повідомленні.
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