Глава Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній просить президента країни Володимира Зеленського, Кабінет міністрів і правоохоронні органи вжити заходів для припинення тиску росіян на ПЦУ в Криму .

Про це пише УНН з посиланням на рішення синоду ПЦУ.

“Окремо наголошуємо на необхідності терміново і невідкладно ухвалити рішення Кабінету міністрів України щодо вирішення питання власності на приміщення собору та єпархіального управління в Сімферополі. Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави та дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні”, — йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Православної церкви України.

Глава ПЦУ додав, що спроби російської влади закрити доступ до собору святих Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі, а також зобов’язати громаду знищити храм на честь Успіння образу Божої Матері “Неопалима Купина” в Євпаторії — це порушення міжнародних зобов’язань Росії в сфері забезпечення прав людини.

Варто також додати, що підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії. 24 вересня в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації українського православного приходу на півострові.