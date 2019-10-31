Чубаров ответил Столтенбергу на заявление о том, что НАТО не допустит повторения «крымского сценария»

17:01 20.11.2019   Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа заявил, что для того, чтобы «крымский сценарий» больше не повторился в других странах НАТО, нужно «сейчас и немедленно остановить Россию».

Об этом он заявил в ответ на заявление генсека Столтенберга о том, что НАТО не допустит повторения «крымского сценария» на территориях других стран Альянса, сообщает ATR.

«Кто там ближе к Столтенбергу, попробуйте ему еще раз объяснить, что для того, чтобы не произошло в ближайшем европейском будущем «повторение Крыма», необходимо сейчас и немедленно заставить Россию вернуться в рамки международного права, вывести свои войска и российскую оккупационную администрацию из Крыма, способствовать восстановлению территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Крым», — написал Рефат Чубаров.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не допустит повторения «крымского сценария» на территориях других стран Альянса.

«Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс», — сказал он.

Как известно, 18 марта в этом году в России отметили пятую годовщину аннексии Крымского полуострова. В этот день в 2014 году в Кремле был подписан документ о «вхождении» Крыма и Севастополя в состав России.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Ежегодно 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации.



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