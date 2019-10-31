Министерство промышленности и торговли оккупантов предложило банку ВТБ — главному кредитору «Крымского титана» заключить мировую с должником — простить долги предприятия и оформить на страну-агрессора.

Об этом заявили представители «Титановых инвестиций» в Москве в арбитражном суде, сообщает РИА «Новости», передает Флот2017.

Напоминаем, что Дмитрий Фирташ владеет компанией «Титановые инвестиции», которая в свою очередь владеет заводом «Крымский титан». Оказывается, еще в 2018 году предприятие начало проходить процедуру банкротства по заявлению своего главного кредитора – банка ВТБ. Долг предприятия — 2,5 млрд рублей. Напоминаем, что оккупационное правительство «республики Крым» как бы не в курсе всех событий вокруг банкротства «Крымского титана» и вместе с чиновниками кремлевского уровня разрабатывает различные «дорожные карты» вокруг актива Фирташа.

Оригинальный ход по отжатию предприятия в пользу страны-агрессора предложили в минпроторговли. Там посоветовали банку ВТБ пойти на мировое соглашение с должником, простить долги и переоформить предприятие на РФ.

Напоминаем, ранее мы сигнализировали о поставках сирийских радиоактивных фосфатов на химические предприятия оккупированного Крыма.

Таким образом, в случае достижения мирового соглашения Дмитрий Фирташ теряет «Крымский титан». В свою очередь, страна-агрессор получает в свои руки химическое предприятие и может абсолютно свободно перерабатывать любое химическое сырье. Однако в этом случае, именно государство — оккупант будет тянуть лямку ответственности за выбросы. Но, местные эксперты уверены, что если государственные химпроекты будут проходить под брендом «оборонки» — понимание со стороны государственных контролирующих органов обеспечено.