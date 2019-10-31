Оккупанты провели сборы авиационных наводчиков морской авиации и ПВО
|15:21 20.11.2019
|Крым
Оккупационный флот провел учебно-методический сбор авиационных специалистов-наводчиков на аэродроме в п. Новофедоровка (Сакский район).
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.
Во время сбора военнослужащие при помощи технических средств тренировались наводить вертолет Ми-8 на заданную цель.
Авиационные наводчики на практических занятиях учились управлять беспилотным летательным аппаратом, а также маскировать на местности пункт наведения.
Военные специалисты имели возможность опробовать на практике новые средства навигации.
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