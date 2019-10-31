Летные экипажи истребителей и бомбардировщиков 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО РФ на летных учениях отработают дозаправку топливом в воздухе днем и ночью.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

К учениям по дозаправке будут привлечены экипажи истребителей Су-27, Су-30СМ, а также бомбардировщиков Су-34.

В пресс-службе ЮВО отметили, что дозаправка будет производиться от авиационного танкера Ил-78 ВКС России на скорости около 500 км/ч в определенной точке сбора авиагруппы.

Дозаправка будет отрабатываться в разное время суток одиночными самолетами и в составе пар.

В данных учениях примут участие более 30 самолётов оперативно-тактической авиации ЮВО.

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России. После аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии незаконно включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов — Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения – Севастополя».