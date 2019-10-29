На газових консультаціях Російська Федерація запропонувала Україні з 2020 закуповувати безпосередньо 15 млрд кубометрів газу на рік.

Про це розповів міністр енергетики РФ Олександр Новак, передають російські ЗМІ, інформує РБК-Україна.

За його словами, мова йде про закупівлю близько 15 млрд кубометрів безпосередньо, без реверсної складової.

"Це ті обсяги приблизно, які ми обговорювали в рамках останніх тристоронніх консультацій. Ми пропонували, і не в перший раз. Тому що питання транзиту ми розглядаємо, в тому числі, і з урахуванням прямих поставок на внутрішній ринок, а не через реверс", - заявив Новак.

При цьому він відмовився коментувати перспективи газових консультацій і запропонував дочекатися офіційної відповіді української сторони на пропозицію "Газпрому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Газпром" збільшив газовий транзит по території України майже до максимуму.

До цього "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію щодо транзиту газу. Російська компанія поставила умовою нового транзитного контракту відмову "Нафтогазу" від судових, а також анулювання штрафу АМКУ та відкликання позову "Нафтогазу України" до Європейської комісії про розслідування проти "Газпрому".