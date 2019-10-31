Кабмін оновив план виконання Угоди про асоціацію з ЄС
|16:21 20.11.2019
|Украина
Кабінет міністрів України вніс зміни до плану реалізації Угоди про асоціацію з Європейським союзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на урядовому порталі.
Повідомляється, що оновлений план враховує поглиблення відносин Україна - ЄС і ряд прийнятих рішень за останні роки. План заходів спрямований на виконання цілей програми діяльності уряду, а саме досягнення відповідності України критеріям членства в Європейському союзі.
Оновлений документ актуалізує, доповнює і погоджує завдання з правом ЄС, яке динамічно розвивається. Оновлені завдання відносяться до таких сфер:
митна і фінансова політика, оподаткування, підприємництво, фінансові послуги та конкуренція;
юстиція, соціальні та гуманітарні питання;
транспорт;
енергетика та енергоефективність;
цифрова сфера, наука, технології та інновації;
природокористування та інші.
"Рішення уряду дозволяє "перепрошити" програмне забезпечення для операційної системи європейської інтеграції України. Це прискорить рух України до ЄС, паралельно зробить такий рух більш прозорим, а владу - реально підзвітною громадянам України", - зазначив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.
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