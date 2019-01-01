Нелегальний видобуток копалин в Одеській області завдав збитків на 50 млн гривень

15:01 20.11.2019   Украина

В Одеській області викрили незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах.

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає НВ.

Як повідомляється, у 2016 році приватна комерційна структура під виглядом розвідки території почала незаконний видобуток піску у Біляївському районі.

Коли ж через два роки ділки все ж узаконили вибірку, поклади у даному родовищі вичерпалися, і зловмисники самовільно захопили сусідній кар'єр.

«Пісок відвантажували дорожньо-ремонтним підприємствам регіону. За висновком експертів, попередня сума завданих державі збитків від незаконної розробки надр становить понад 50 млн гривень», — зазначили у СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони надр) КК України (штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі до двох років).



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