Україна посідає 24-е місце за рівнем наслідків тероризму – Global Terrorism Index
|16:41 20.11.2019
|Украина
Україна посідає 24-місце за рівнем наслідків тероризму, йдеться в дослідженні Global Terrorism Index 2019.
За рік Україна спустилася на три позиції, отримавши 5,547 бала з 10 (найвища оцінка – 0), повідомляє Радіо Свобода.
Автори дослідження зазначають, що з 2014 року кількість смертей від тероризму в Україні знизилася на 98 відсотків.
Першим у цьому антирейтингу йде Афганістан (9,603), далі – Ірак (9,241), Нігерія (8,597), Сирія (8,006), Пакистан (7,889), Сомалі (7,8), Індія (7,518), Ємен (7,259), Філіппіни (7,137) та Демократична Республіка Конго (7,039).
26 країн мають найвищу можливу оцінку. Серед них – Білорусь і Румунія.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 жовтня 2019 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.
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