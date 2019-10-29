В Мариуполе завершили испытания ледокола «Капитан Белоусов» после ремонта.

На обновление корпуса судна ушла одна тонна металла, сообщает пресс-служба АСРЗ, передает MRPL.CITY.

Сотрудники завода отремонтировали донно-заборную арматуру, трубопроводы, опорные подшипники главных электродвигателей в моторном отделении, корпусные металлоконструкции на полубаке с левого и правого борта. Заменили большие участки палубы под фундаментом клюза и роульсов. Стоимость работ составила 3,5 млн грн.

«Ежегодная кампания по подготовке судна к навигационному периоду длилась 90 дней с момента принятия ледокола в ремонт, и прошла в несколько этапов. С учетом того что в 2018 году ледокол подтвердил классность, в этом году акцент сделан на ремонт ходовой части и корпусных конструкций», – уточнил ведущий инженер группы производства работ департамента судоремонта Евгений Агеев.

Напомним, судно было принято в ремонт в сентябре 2019 года. Первым этапом ремонта стало докование, вторым и третьим этапами – выполнение работ по ходовой части и корпусным конструкциям.