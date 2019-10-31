Українські судна ВМС, які Росія повернула Україні, перебувають у жахливому стані і не можуть іти своїм ходом.

Про це у коментарі «4 каналу» розповів командувач ВМС України Ігор Воронченко, повідомляє УНІАН.

За його словами, наразі кораблі лише підходять до українських територіальних вод. На місце призначення вони мають прибути приблизно через 16 годин.

"Йде буксирування, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян", - заявив Воронченко.

Раніше повідомлялося, що повернуті Росією українські військові катери "Нікополь" та "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" сьогодні ближче до вечора мають прибути до Очакова.

Зараз судна перебувають на захід від кримського півострова. Пливти їм ще треба понад 100 км - швидкість катерів невелика 12,5 км/год., адже їх тягнуть на буксирі.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами.

18 листопада заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що катери "Бердянськ" та "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прямують до Одеси.



