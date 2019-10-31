Кремль вважає неприйнятними територіальні претензії Естонії до Росії.

Про це в середу заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Ми вважаємо неприйнятним (цю вимогу) і не можемо з нею погодитися”, — сказав представник Кремля, коментуючи заяву спікера парламенту Естонії про те, що Росія повинна повернути прибалтійській республіці територію відповідно до Тартуського мирного договору 1920 року.

Як заявив у вівторок, в свою чергу, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, ратифікація договору про кордон між цією республікою і РФ в даний момент не має перспектив через розбіжності по Тартуському мирному договору. Раніше глава МВС Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме стверджував, що Росія досі не повернула Естонії 5,2% території. За словами Хельме, Естонія готова чекати вирішення цього питання в рамках міжнародного права.

Також, 19 листопада Пиллуаас на своїй сторінці в Facebook написав, що Росія анексувала 5% естонської території і повинна повернути ці землі. Так політик відреагував на слова директора другого європейського департаменту МЗС Росії Сергія Бєляєва про недійсність Тартуського мирного договору.

Нагадаємо, у жовтні МЗС РФ заявило, що в радянські роки Латвія володіла всім необхідним, щоб перетворитися в самостійну державу.