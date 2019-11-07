Судно з американським скрапленим газом для України прибуло до терміналу в Польщі – посольство

13:30 20.11.2019   Украина

 Судно, що перевозило скраплений природний газ зі США для України, у вівторок, 19 листопада, прибуло до терміналу СПГ Свіноуйсьце у Балтійському морі.

Про це повідомляє Посольство США в Україні у своєму Twitter, передає УНН.

"Американському скрапленому природному газу (СПГ) в Україні бути! Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до терміналу СПГ Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі – це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю, польська сторона розраховує поставляти значні обсяги газу в Україну. 

Як повідомлялося раніше, Польща повідомила Російську Федерацію про намір розірвати контракти на імпорт газу.



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