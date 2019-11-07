В оккупированном Крыму приступили к формированию партии зерна к отправке в Сирию. Оккупационные власти Крыма должны подготовить около 5 тыс. тонн зерна.

Об этом сообщил так называемый премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, передает Флот2017.

«Сейчас формируется партия зерна, которая будет доставлена на территорию САР. Порядка 5 тысяч тонн (зерна), думаю, что в течение двух месяцев зерно будет доставлено», — сообщил Гоцанюк.

Данная поставка зерна пойдет в качестве ответа на поставку первой партии оливок из Сирии.

«Два контейнера с оливками поступило в объеме более 40 тонн. В начале года мы получали цитрусовые, о каких-то дальнейших поставках — мы сейчас в процессе переговоров с министерством торговли и министерством транспорта Сирии», — отметил он.