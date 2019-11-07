Оккупанты готовят 5 тыс.тонн зерна к отправке в Сирию
|13:15 20.11.2019
|Крым
В оккупированном Крыму приступили к формированию партии зерна к отправке в Сирию. Оккупационные власти Крыма должны подготовить около 5 тыс. тонн зерна.
Об этом сообщил так называемый премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, передает Флот2017.
«Сейчас формируется партия зерна, которая будет доставлена на территорию САР. Порядка 5 тысяч тонн (зерна), думаю, что в течение двух месяцев зерно будет доставлено», — сообщил Гоцанюк.
Данная поставка зерна пойдет в качестве ответа на поставку первой партии оливок из Сирии.
«Два контейнера с оливками поступило в объеме более 40 тонн. В начале года мы получали цитрусовые, о каких-то дальнейших поставках — мы сейчас в процессе переговоров с министерством торговли и министерством транспорта Сирии», — отметил он.
Ще на цю тему:
Тройное ДТП на «Тавриде»: один человек погиб
Украина обязательно отреагирует на открытие РФ железнодорожного сообщения по "Керченскому мосту", - Кориневич
Виноградники на въезде в Алушту превратят в парковки
На крымских дорогах введут ограничения движения транспортных средств в зимний период
Для жителей оккупированных Крыма и Севастополя пустили "прямой авиарейс" Анапа-Стамбул
За два на поезда в Крым и обратно продали более 10 тысяч билетов
Крымская трасса «Таврида» бьет рекорды по ДТП
Оккупанты заявляют, что трасса «Таврида» готова на 80%