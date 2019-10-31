Оккупанты не контролируют сейсмическую обстановку в районе Керченского моста
|13:01 20.11.2019
|Крым
По словам директора института сейсмологии и геодинамики «КФУ им. Вернадского» Юрия Вольфмана, в оккупированном Крыму нет системы сейсмического контроля в Керченском проливе в районе моста.
Об этом эксперт заявил в эфире радио «Спутник в Крыму», сообщает Флот2017.
«Но у нас нет системы оперативного контроля за сейсмической обстановкой в районе Крымского моста. Мы не можем этого добиться никак, хотя эта система не очень дорогая и она могла бы несколькими сейсмометрами решить вопросы сейсмичности, грязевого вулканизма и так далее», — отметил Вольфман.
Ученый подчеркнул, что отрасль крайне нуждается в целевом финансировании.
«Мы находимся на грани выживания. У нас есть обширные связи, происходит обмен данным, но нет целевого финансирования», — сказал Вольфман.
В свою очередь в инфоцентре «Крымский мост» отметили, что транспортный переход через Керченский пролив строится якобы с учетом сейсмических особенностей региона.
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