Морская полиция оккупантов проведет учения в бухте Севастополя
|12:30 20.11.2019
|Крым
В Крыму появилась так называемая морская военная полиция. Теперь минобороны оккупантов сообщает о том, что подразделения морской военной полиции проведут учения по борьбе с диверсантами в акватории Севастопольской бухты.
Об этом сообщает пресс-службы минобороны оккупантов, передает Флот2017.
«В одной из Севастопольских бухт пройдут специальные учения с новым сформированным подразделением – морской военной полицией – по отражению нападения условной диверсионной группы», – отметили в минобороны.
Сценарий учений: на быстроходных лодках диверсанты атакуют военный корабль с моря. Морская военная полиция будет перехватывать диверсантов в акватории бухты.
Минобороны оккупантов сообщает, что морская военная полиция имеет на своем вооружении быстроходные лодки БЛ-80, штатное вооружение.
В учениях примут участие около 100 человек. Из техники будет задействован БДК, БТР-80, «Камаз», бронеавтомобили «Рысь».
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