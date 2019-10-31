В Крыму появилась так называемая морская военная полиция. Теперь минобороны оккупантов сообщает о том, что подразделения морской военной полиции проведут учения по борьбе с диверсантами в акватории Севастопольской бухты.

Об этом сообщает пресс-службы минобороны оккупантов, передает Флот2017.

«В одной из Севастопольских бухт пройдут специальные учения с новым сформированным подразделением – морской военной полицией – по отражению нападения условной диверсионной группы», – отметили в минобороны.

Сценарий учений: на быстроходных лодках диверсанты атакуют военный корабль с моря. Морская военная полиция будет перехватывать диверсантов в акватории бухты.

Минобороны оккупантов сообщает, что морская военная полиция имеет на своем вооружении быстроходные лодки БЛ-80, штатное вооружение.

В учениях примут участие около 100 человек. Из техники будет задействован БДК, БТР-80, «Камаз», бронеавтомобили «Рысь».