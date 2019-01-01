Посли "Великої сімки" підтримують підписання нової угоди про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом
|12:15 20.11.2019
|Украина
Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має вирішальне значення для реформ в Україні та збереження макроекономічної стабільності.
Про це у Twitter заявили посли "Великої сімки" після зустрічі з місією МВФ у Києві 20 листопада, передає Гордон.
"G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні", – ідеться в повідомленні.
У жовтні 2018 року МВФ і влада України домовилися про програму співпраці у форматі stand-by на загальну суму $3,9 млрд. У МВФ заявили, що перегляд програми здійснюватимуть що пів року. Україна в межах програми отримала один транш у розмірі $1,4 млрд у грудні.
29 серпня 2019 року прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що українська влада буде вести переговори з МВФ "про нову три-чотирирічну програму співпраці". За його словами, угоду з МВФ Україна планує підписати у грудні 2019 року.
Із 14-го до 20 жовтня у Вашингтоні проводили щорічні збори МВФ і Світового банку. У межах заходу українська делегація провела конструктивний діалог із представниками МВФ, повідомляла міністерка фінансів Оксана Маркарова.
14 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. 15 листопада Гончарук та Маркарова обговорили із представниками МВФ умови нової трирічної програми розширеного фінансування.
Ще на цю тему:
МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы
Місія МВФ завершила візит и розпочава обговорення нової 3-річної програми для України
Эрдоган заявил что больше не будет брать кредиты у МВФ
Азербайджан обсудит с МВФ перспективы экономического развития
Миссия МВФ посетит Турцию
Грузию посетит миссия МВФ
В Болгарии начинает работу миссия МВФ
Миссия МВФ посетит Болгарию в ноябре
Представитель Греции в МВФ отказалась от своего поста
МВФ предоставляет Грузии кредит в размере 154 млн долларов
МВФ готовит новую программу помощи для Грузии