Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має вирішальне значення для реформ в Україні та збереження макроекономічної стабільності.

Про це у Twitter заявили посли "Великої сімки" після зустрічі з місією МВФ у Києві 20 листопада, передає Гордон.



"G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоди з МВФ, яка принесе довготривалу користь Україні", – ідеться в повідомленні.



У жовтні 2018 року МВФ і влада України домовилися про програму співпраці у форматі stand-by на загальну суму $3,9 млрд. У МВФ заявили, що перегляд програми здійснюватимуть що пів року. Україна в межах програми отримала один транш у розмірі $1,4 млрд у грудні.



29 серпня 2019 року прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що українська влада буде вести переговори з МВФ "про нову три-чотирирічну програму співпраці". За його словами, угоду з МВФ Україна планує підписати у грудні 2019 року.



Із 14-го до 20 жовтня у Вашингтоні проводили щорічні збори МВФ і Світового банку. У межах заходу українська делегація провела конструктивний діалог із представниками МВФ, повідомляла міністерка фінансів Оксана Маркарова.



14 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. 15 листопада Гончарук та Маркарова обговорили із представниками МВФ умови нової трирічної програми розширеного фінансування.

