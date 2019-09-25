Росія має рік для підготовки відповіді на позов України, - суд ООН
|12:01 20.11.2019
|Украина
Міжнародний суд ООН в Гаазі дав Москві рік, щоб підготувати відповідь на позов Києва у справі "Україна проти Росії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду ООН.
Так, суд ООН постановив надати Росії час до 8 грудня 2020 року для підготовки відповідних документів у відповідь на позов України щодо звинувачень у фінансуванні тероризму та расовій дискримінації в окупованому Криму.
"Наказом від 8 листопада 2019 року Міжнародний суд визначив 8 грудня терміном подання відповіді Російської Федерації у цій справі ("Україна проти РФ" - ред.) щодо застосування Міжнародної конвенції про придушення фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться в ухвалі суду.
Як повідомлялося раніше, 8 листопада Міжнародний суд ООН дійшов висновку, що заперечення Російської Федерації щодо юрисдикції суду по Конвенції про протидію фінансуванню тероризму в розгляді справи "Україна проти Росії" не можуть бути визнані. Також суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі про расову дискримінацію в Криму.
Крім того, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявляла, що Росія буде відповідати в суді ООН за звинуваченнями у фінансуванні тероризму та расової дискримінації в окупованому Криму.
Ще на цю тему:
Комітет ООН схвалив проєкт кримської резолюції, в якій вперше зафіксували поняття "агресія"
Міжнародний суд ООН винесе рішення про юрисдикцію справи України проти Росії 8 листопада
Голова МЗС Угорщини: діалог з новими лідерами України простіший
Зеленський обговорив з генсеком ООН гуманітарну підтримку України
Зеленський від сьогодні зможе затверджувати план оборони України
«Чужої війни не буває» – Зеленський з трибуни ООН звернувся до світових лідерів щодо підтримки України
Доповідь ООН спростовує твердження про міграційну кризу в Україні
Україна окреслила власні пріоритети на 74-й сесії Генасамблеї ООН
Польща пропонує заснувати в ООН посаду спецпредставника по Україні