СМИ: США заподозрили Swedbank в нарушении санкций против России

11:45 20.11.2019   Россия

Американские власти сейчас проводят расследование, нарушил ли крупнейший банк Швеции Swedbank режим санкций в отношении России.

Об этом сообщил Коммерсантъ со ссылкой на шведский телеканал STV.

По информации журналистов телеканала, через шведский банк были переведены деньги от российского концерна «Калашников» компании «Калашников США» (Kalashnikov USA, Флорида), занимающейся производством оружия на основе российской модели.

Как утверждают журналисты программы Uppdrag Granskning телеканала STV, в общей сумме более $1,4 млн было переведено в качестве кредита от основных акционеров концерна «Калашников» в России ключевым лицам в «Калашникове США».

В интервью телеканалу исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон заявил, что Swedbank, который является крупнейшим финансовым представителем в странах Балтии, пока не обнаружил никаких признаков того, что он нарушил какие-либо санкции, но предоставленная телеканалом информация будет включена во внутреннее расследование компании.



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