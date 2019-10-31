Глава естонського парламенту звинуватив Росію в анексії 5% країни

10:45 20.11.2019   Россия

Спікер парламенту Естонії, член Консервативної народної партії EKRE Хенн Пиллуаас заявив, що Росія анексувала близько п’яти відсотків території Естонії.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Анексія естонських територій нічим не відрізняється від окупації та анексії Криму", — написав Пиллуаас.

Він додав, що "Естонія не має територіальних претензій до Росії", але хоче, щоб повернулися "наші" території.

Обурення спікера естонського парламенту викликало інтерв'ю директора Другого європейського департаменту МЗС РФ Сергія Бєляєва, в якому він кілька разів назвав "недіючим" Тартуський мирний договір 1920 року.

"Невизнання Тартуського мирного договору, по суті, означає невизнання Естонської Республіки. Це свідоцтво про народження нашої країни та одна з найважливіших основ нашої державності", — написав Пиллуаас.

Нагадаємо: згідно з Тартуським мирним договором 1920 року, укладеним РРФСР і незалежною Естонією, до останньої відходить частина територій, що нині входять до складу Росії. Це частини Кінгісеппського і Сланцевского районів Ленінградської області, а також Печорський край.

Естонія не ратифікує російсько-естонський прикордонний договір, оскільки значна частина політичних сил намагається повернутися до кордону, проведеного згідно з Тартуським договором. Росія ж офіційно вважає цей договір нечинним.



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