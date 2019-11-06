Україна і ЄС провели "вступну" розмову щодо вдосконалення Угоди про асоціацію

11:30 20.11.2019   Украина

Під час 4-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі сторони вперше провели початкову, «вступну» розмову щодо вдосконалення тексту Угоди про Асоціацію.

Про це журналістам у Брюсселі за підсумками дводенної роботи з фахівцями Європейській Комісії розповів заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це була перша «вступна» розмова про текст самої Угоди. Вперше ми формально говорили про те, як і що ми можемо зробити. Ми вважаємо, що будь-яке оновлення або перегляд – це розвиток Угоди в тих рамках та за принципами, які є зараз. Ми вважаємо, і Європейський Союз це підтримує, що мова може йти про еволюцію, а не про якусь докорінну зміну Угоди. В Угоді закладено багато гарних речей, які потрібно просто реалізовувати», - зауважив український урядовець.

Він зауважив, що Україну в роботі над оновленням Угоди про асоціацію з ЄС цікавлять три головні тематичні блоки.

Перший блок стосується перегляду тарифів, тому що вони основані на переговорах з ЄС, що відбулися у 2006-2007 роках. Ця обставина потребує пристосування торгівлі до сучасних реалій, тому що й умови торгівлі, і сам характер торгівлі між сторонами з тих під істотно змінилися.

Другий блок, за словами торгового представника України, стосується оновлення положень про нетарифні бар’єри. Це стосується не лише впровадження взаємного визнання відповідності та прийнятності промислової продукції, так званого «промислового безвізу», але навіть уточнення деяких статей і самої термінології, яка міститься в Угоді і вже не відповідає економічним реаліям.

Третій чинник – це розвиток самої Угоди, її адаптація до зміни в регуляторних правилах, що відбулися в Євросоюзі. За 10 років, що минули з моменту переговорів, не лише оновилися нормативно-правові акти ЄС, але у деяких сферах докорінно помінялися регуляторні норми. Тарас Качка навів приклад: зараз електронні комунікації, інтелектуальна власність та поштові послуги вже є частиною цифрового ринку Європейського Союзу. За його словами, мета так званого 17-го додатку до Угоди для України є дуже амбітною – стати частиною внутрішнього ринку електронних комунікацій ЄС. Водночас, нові концепти, які цього стосуються. просто не прописані в чинному тексті Угоди.

«Ми чітко зафіксували наше головне завдання на 2020 рік – пройти всю підготовчу роботу, щоб вийти на етап формальних переговорів (щодо вдосконалення Угоди). Ми зафіксували також конкретний план дій – що саме має зробити українська сторона, що ми починаємо у цьому році, і що маємо зробити на кінець наступного», - зауважив урядовець.

Він зауважив, що Угода про асоціацію з ЄС передбачає можливість уточнення та змін після 5 років дії. Україна і Європейський Союз, за його словами, погодилися завершити до цього моменту всю підготовчу роботу та технічні консультації, виконати всі «модальності» з тим, щоб до кінця 2020 року бути готовими до початку формальних переговорів.

«Коли в нас буде розуміння, що обидві сторони готові формально провести переговори, це займе не 10 років, а 2-3 місяці, тому що на той час всю підготовчу роботу ми зробимо. Це той «мастер-план», який ми розробили для себе та ведемо дискусії з Європейським Союзом про те, що маємо зробити у визначених трьох блоках», - зауважив Тарас Качка.

Він відповів на уточнювальне запитання Укрінформу щодо наявної в ЄС думки експертів, які заявляють про «труднощі» з переглядом Угоди про асоціацію з Україною, з огляду на необхідність ратифікації оновленого тексту всіма державами ЄС.

«Це не є перешкодою. Ми вже мали такий досвід з переглядом 27-го додатку по енергетиці. Цілком нормально. Ми в межах, практично півроку все це зробили. Це не є проблемою взагалі. Всі питання, які знаходяться в додатках, це компетенція Європейського Союзу. На практиці це означає місяці два-три переговорити, і потім ще півроку, щоб завершити всі ці процедури. По 27-му додатку ми саме так і рухалися», - сказав Тарас Качка.



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