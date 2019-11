Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє: 19.11.2019 близько 19-00 (київський час) до Чорного моря увійшов корвет ВМС Франції FS Commandant Birot (F 796).

Про це пише на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ) та головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Це 28-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО до Чорного моря у 2019 році (нарешті, маємо значне зростання - див. діаграму).

Озброєння:

2 Exocet MM38 missiles

1 × 100 mm CADAM turret with Najir fire control system and CMS LYNCEA

2 × 20 mm F2

4 × 12.7 mm machine guns

4 × L3 or L5 type torpedoes

1 × sextuple 375 mm rocket launche