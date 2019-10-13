До Чорного моря увійшов корвет ВМС Франції FS Commandant Birot (F 796)
|07:01 20.11.2019
Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє: 19.11.2019 близько 19-00 (київський час) до Чорного моря увійшов корвет ВМС Франції FS Commandant Birot (F 796).
Про це пише на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ) та головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.
Це 28-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО до Чорного моря у 2019 році (нарешті, маємо значне зростання - див. діаграму).
Озброєння:
2 Exocet MM38 missiles
1 × 100 mm CADAM turret with Najir fire control system and CMS LYNCEA
2 × 20 mm F2
4 × 12.7 mm machine guns
4 × L3 or L5 type torpedoes
1 × sextuple 375 mm rocket launche
Ще на цю тему:
В порту Одессы пришвартовались военные корабли четырех стран НАТО
Корабли НАТО зайдут в порт Одессы — Кулеба
У Чорному морі стартували навчання НАТО Fall Storm 2019
У Чорне море увійшла протимінна група НАТО
З Одеси відбув американський есмінець Porter
Есмінець ВМС США "Портер" зайшов у порт Одеси
ВМС США пояснили візит есмінця «Портер» у Чорне море
Есмінець BBC США Porter увійшов у Чорне море
В конце октября в Черное море зайдут корабли НАТО
В Одесу вперше прибув корабель Берегової охорони Туреччини
В Одесский порт прибыл скоростной десантный корабль НАТО