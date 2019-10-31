Окупаційний «суд» Криму зобов’язав ПЦУ знести храм у Євпаторії

08:01 20.11.2019   Крым

Підконтрольний Кремлю Євпаторійський міський «суд» зобов’язав Православну церкву України демонтувати дерев’яний храм в Євпаторії в окупованому Криму.

Про це йдеться в рішенні суду, яке опублікував речник ПЦУ Євстратій Зоря, повідомляє НВ.

«Окупанти у Криму „іменем Росії“ рішенням заочного „судового засідання“ зобов‘язали громаду на честь „Неопалимої Купини“ в Євпаторії знести її храм», — написав він у Facebook.

Українська церква має провести демонтаж будівлі з дерев’яних дощок протягом місяця після набуття рішення законної сили.

Архієпископ зазначив, що навіть радянська влада, яка заперечувала релігію, не додумалась до такого, аби зобов’язувати вірян руйнувати власні храми.

 



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