Підконтрольний Кремлю Євпаторійський міський «суд» зобов’язав Православну церкву України демонтувати дерев’яний храм в Євпаторії в окупованому Криму.

Про це йдеться в рішенні суду, яке опублікував речник ПЦУ Євстратій Зоря, повідомляє НВ.

«Окупанти у Криму „іменем Росії“ рішенням заочного „судового засідання“ зобов‘язали громаду на честь „Неопалимої Купини“ в Євпаторії знести її храм», — написав він у Facebook.

Українська церква має провести демонтаж будівлі з дерев’яних дощок протягом місяця після набуття рішення законної сили.

Архієпископ зазначив, що навіть радянська влада, яка заперечувала релігію, не додумалась до такого, аби зобов’язувати вірян руйнувати власні храми.