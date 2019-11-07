Сенатори-демократи Річард Дурбін, Патрік Ліхі, Джек Рід та Роберт Менендез звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, вимагаючи відповіді, чому Україна не отримала усієї обіцяної допомоги.

«Пришвидшення надання критично важливої допомоги, яку Конгрес виділив, щоб покращити безпеку в Україні, важливе для того, щоб продемонструвати нашу відданість Україні під час цього хаотичного, недисциплінованого підходу, який наша Адміністрація обрала щодо нашого важливого партнера і який викликає глибоке занепокоєння», – повідомляє «Голос Америки».

Сенатори у листі також вказують, що днями Пентагон повідомив, що 35,2 мільйони доларів із 250 мільйонів, які були виділені на допомогу Україні через фонд «Ініціатива безпекової допомоги Україні», залишаються невитраченими. Раніше гроші, які проходять через цей фонд, вказують сенатори, були заблоковані Офісом із менеджменту та бюджету, за розпорядженням Білого дому. Половина цієї суми мала бути витрачена на закупівлю летальної зброї та радарів, кажуть сенатори.

«Це прямо суперечить фальшивим заявам, які робили особи за межами Міністерства оборони, що блокування військової допомоги Україні не мало практичних наслідків», – йдеться у листі.

У листі також вказується, що 25 українських військових загинули від обстрілів підтримуваних Росією сепаратистів в період між липнем та жовтнем цього року. Сенатори вимагають від Пентагона пришвидшити надання допомоги, яка залишилася у фіскальному 2019 році.

Безпекова допомога США Україна цьогоріч передбачає 250 мільйонів доларів з бюджету Пентагону в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», 115 мільйонів доларів – у рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2019 року, а також 26,5 мільйони доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом – 391,5 мільйона доларів.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що припиняє вже ухвалену Конгресом допомогу Україні, загальна сума якої сягала 400 мільйонів доларів, за кілька днів до телефонної розмови 25 липня із президентом України Володимиром Зеленським. Пізніше Трамп під тиском Конгресу розблокував цю допомогу, але її вже було неможливо надати в повному обсязі через закінчення фінансового року у США.