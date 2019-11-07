Сенатори звернулися з листом до Пентагону щодо військової допомоги Україні

10:15 20.11.2019   Украина

Сенатори-демократи Річард Дурбін, Патрік Ліхі, Джек Рід та Роберт Менендез звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, вимагаючи відповіді, чому Україна не отримала усієї обіцяної допомоги.

«Пришвидшення надання критично важливої допомоги, яку Конгрес виділив, щоб покращити безпеку в Україні, важливе для того, щоб продемонструвати нашу відданість Україні під час цього хаотичного, недисциплінованого підходу, який наша Адміністрація обрала щодо нашого важливого партнера і який викликає глибоке занепокоєння», – повідомляє «Голос Америки».

Сенатори у листі також вказують, що днями Пентагон повідомив, що 35,2 мільйони доларів із 250 мільйонів, які були виділені на допомогу Україні через фонд «Ініціатива безпекової допомоги Україні», залишаються невитраченими. Раніше гроші, які проходять через цей фонд, вказують сенатори, були заблоковані Офісом із менеджменту та бюджету, за розпорядженням Білого дому. Половина цієї суми мала бути витрачена на закупівлю летальної зброї та радарів, кажуть сенатори.

«Це прямо суперечить фальшивим заявам, які робили особи за межами Міністерства оборони, що блокування військової допомоги Україні не мало практичних наслідків», – йдеться у листі.

У листі також вказується, що 25 українських військових загинули від обстрілів підтримуваних Росією сепаратистів в період між липнем та жовтнем цього року. Сенатори вимагають від Пентагона пришвидшити надання допомоги, яка залишилася у фіскальному 2019 році.

Безпекова допомога США Україна цьогоріч передбачає 250 мільйонів доларів з бюджету Пентагону в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», 115 мільйонів доларів – у рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2019 року, а також 26,5 мільйони доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом – 391,5 мільйона доларів.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що припиняє вже ухвалену Конгресом допомогу Україні, загальна сума якої сягала 400 мільйонів доларів, за кілька днів до телефонної розмови 25 липня із президентом України Володимиром Зеленським. Пізніше Трамп під тиском Конгресу розблокував цю допомогу, але її вже було неможливо надати в повному обсязі через закінчення фінансового року у США.



Ще на цю тему:

13:30 20.11.2019
Судно з американським скрапленим газом для України прибуло до терміналу в Польщі – посольство
20:37 14.11.2019
Американські ВМС заявляють, що не скасовували навчань у Чорному морі
12:15 14.11.2019
У Пентагоні не будуть розслідувати затримку військової допомоги для України - ЗМІ
10:01 12.11.2019
Помічник Волкера розповів Конгресу про скасовані навчання ВМС США в Чорному морі
08:30 12.11.2019
Помпео: США дали Україні зброю, щоб оборонятися від Росії
12:45 11.11.2019
У Трампа зробили важливу заяву про військову допомогу Україні
20:30 08.11.2019
США пишаються тим, що надали Україні зброю для захисту - Помпео
20:15 08.11.2019
Держдеп США вирішив скасувати посаду спецпредставника в Україні: в чому причина
21:10 07.11.2019
Україна та США підписали протокол про оборонну співпрацю / Фото
15:15 07.11.2019
У Києві розпочалися українсько-американські двосторонні оборонні консультації
12:01 04.11.2019
Трамп не відповів, чи просив він Путіна піти з України
08:30 02.11.2019
Генерал Годжес прокоментував заяву Клімкіна про "напад РФ на Південь"
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
10:45 18.11.2019
У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
08:45 19.11.2019
Поліція розігнала протестувальників у Тбілісі: затримано майже 40 осіб
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 20.11.2019
У Кремлі заявили, що територіальні претензії Естонії - "неприйнятні"
11:45 20.11.2019
СМИ: США заподозрили Swedbank в нарушении санкций против России
10:45 20.11.2019
Глава естонського парламенту звинуватив Росію в анексії 5% країни
09:45 20.11.2019
Держдума прийняла закон про визнання в Росії «іноземними агентамі» журналістів і блогерів
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
Всі новини країни
Турция Турция
08:45 20.11.2019
Ердоган заявив Трампу, що Туреччина не відмовиться від російських комплексів С-400
12:15 19.11.2019
В Турции назвали сроки запуска газопровода в обход России / Карта
09:45 19.11.2019
Туреччина заявила про готовність відновити військову операцію в Сирії
09:45 18.11.2019
В Турции отменены морские рейсы
Всі новини країни
Украина Украина
14:41 20.11.2019
Авиация оккупантов проведет учения по дозаправке в воздухе
14:21 20.11.2019
В Мариуполе единственный в Украине ледокол готов к борьбе со льдами
14:01 20.11.2019
Зняли навіть розетки та унітази: командувач ВМС розповів, як росіяни "вгробили" захоплені українські катери
13:30 20.11.2019
Судно з американським скрапленим газом для України прибуло до терміналу в Польщі – посольство
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд