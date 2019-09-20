Держдума прийняла закон про визнання в Росії «іноземними агентамі» журналістів і блогерів

09:45 20.11.2019   Россия

Російська Держдума на засіданні 19 листопада прийняла у другому читанні поправки в закон про «іноземних агентів», згідно з якими такими агентами тепер можуть бути визнані фізичні особи.

Наприклад, ті, хто працює у ЗМІ, вже визнаних «іноагентами» або поширює в інтернеті їхні публікації, передає Главком.

Поправка стосується випадків, коли людина за поширення інформації отримує «грошові кошти та інше майно» від іноземних держав або їхніх державних органів, від міжнародних та іноземних організацій, іноземних громадян або від іноземних ЗМІ- «іноагентів».

Поправка також стосується перекладів від російських юридичних осіб, заснованих іноземними ЗМІ- «іноагентами».

Як заявив глава комітету з інформполітики, інформтехнологій і зв'язку Держдуми Леонід Левін, у третьому читанні законопроєкт може бути прийнятий вже 21 листопада.

Закон про «іноземних агентів» російська влада прийняла у 2012 році, включивши спочатку в цей список тільки некомерційні організації, які отримують фінансування з-за кордону. Велика частина НКО, які чиновники намагалися оголосити або оголошували «агентами», вважали за краще закритися або відмовитися від іноземних грантів. Зараз цей статус серед інших мають Фонд боротьби з корупцією, створений опозиціонером Олексієм Навальним, правозахисне товариство «Меморіал» і рух «За права людини» Льва Пономарьова. Російські правозахисники вважають закон способом тиску на «неугодні» організації.

Закон про ЗМІ- «іноземних агентів» в Росії був прийнятий в 2017 році. Після цього російська влада визнала «іноагентамі» Радіо Свобода, Голос Америки, телеканал «Дотепер», видання «Медуза», ВВС, МБХ Медіа і кілька інших новинних компаній.



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