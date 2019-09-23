Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що Україна активізує співпрацю з країнами «Вишеградської четвірки».

Як повідомляє прес-служба Апарату ВР, про це Разумков повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем, передає УНІАН.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили питання щодо активізації співпраці між Україною і Чеською Республікою.

Голова ВР повідомив про створення депутатської групи дружби з чеськими парламентаріями.

«Сподіваюсь, що депутати частіше спілкуватимуться між собою. Це сприятиме покращенню і поглибленню відносин між парламентами наших країн», - сказав він і запросив чеських депутатів відвідати Україну.

Разумков подякував прем’єр-міністру Чеської Республіки за сталу підтримку України у питаннях територіальної цілісності і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Він також висловився на підтримку активізації співпраці у рамках "Вишеградської четвірки", групи «Балтік плюс» та залучення до роботи цієї групи інших країн.

«Це непогана можливість дати поштовх нашій співпраці у міжнародному вимірі, зокрема на полях ПАРЄ. Необхідно спрямовувати наші спільні дії на повернення базових принципів, які закладалися під час створення Ради Європи», - підкреслив голова ВР.

Разумков також поінформував Бабіша про особливості законодавчого процесу в українському парламенті, зауваживши, що за період від початку роботи ВР дев’ятого скликання вже ухвалено 86 законів у цілому.

Голова парламенту висловив занепокоєння ситуацією із впровадженням «Північного потоку-2» та наголосив на геополітичних безпекових ризиках, пов’язаних із цим проектом.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Чеської Республіки наголосив на неухильній підтримці України.

«Ми засуджуємо анексію Криму, підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Чехія беззаперечно на вашому боці», - зазначив він.

Бабіш також підкреслив, що обрання нових органів влади з величезним рівнем довіри дозволить Україні бути більш активною, аніж інші країни в Європі.

Він передав запрошення від голови парламенту Чеської Республіки відвідати Чехію з офіційним візитом.



