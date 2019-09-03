За словами турецького лідера, він заявив, що США повинні змінити "безкомпромісну позицію" щодо винищувачів F-35.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив у вівторок, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні минулого тижня сказав, що Туреччина не відмовиться від російських протиракетних комплексів С-400, придбаних цього року, пропри протести союзника НАТО, передає Голос Америки.

На зустрічі у Білому домі Ердоган і Трамп спробували подолати розбіжності, які загострились в останній час. Доцільність зустрічі ставили під сумнів представники обох партій.

Впливовий сенатор-республіканець Тед Круз, який брав участь у зустрічі із Ердоганом, раніше відзначив, що у разі, якщо Туреччина продовжить придбання та розміщення систем С-400, "США не продадуть Туреччині винищувачі F-35".

Конгресмен-демократ Річард Енгель тоді засудив зустріч президента США та лідера Туреччини.

"Зустріч Трампа з Ердоганом дозволила Туреччині уникнути відповідальності за вторгнення до Сирії, масовий вихід курдів, та придбання Туреччиною ракетної системи С-400 у Росії. Ця зустріч була помилкою від початку і до кінця. Вони не повинна була відбутись", - відзначив Енгель.

Вашингтон заявив, що комплекси С-400 становлять загрозу для американських стелс-винищувачів F-35, і відсторонив Туреччину від участі у програмі виробництва цих літаків. США також попередили Анкару про можливі санкції, але поки не ввели їх.

Виступаючи перед представниками своєї "Партії справедливості і розвитку", Ердоган також сказав, що він заявив Трампу, що якщо США збережуть свою "безкомпромісну позицію" щодо F-35, Туреччині доведеться шукати альтернативу для задоволення своїх середньострокових потреб в оборонній галузі.