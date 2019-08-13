Украина и Чехия договорились о расширении военно-технического сотрудничества

09:01 20.11.2019   Украина

Украина и Чехия договорились о расширении военно-технического сотрудничества, в том числе о производственной кооперации в отдельных высокотехнологичных сферах.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве, передают Українські Новини.

"Мы договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество. В частности, внедрили производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах. Благодарим правительство Чехии за снятие всех барьеров торговли с Украиной военно-промышленной продукцией", - сказал он.

Визит Бабиша - первое посещение премьером Чехии Украины за 11 лет.

"Я приехал с однозначным сообщением о поддержке Украины и ее народа. Мы не воспринимаем и осуждаем российскую агрессию на востоке страны и нелегальную аннексию Крыма. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах, и мы не видим другого разрешения конфликта, кроме как путем полного восстановления суверенитета Украины мирным политическим путем. Соответственно, у нас большие ожидания от встречи в "нормандском формате", - сказал он.

Бабиш напомнил, что с 2014 года Чехия предоставила Украине 15 млн евро и заверил, что предоставление гуманитарной помощи будет продолжаться.



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