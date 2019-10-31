Эксперты Крымской правозащитной группы собрали и систематизировали информацию о гражданстве лиц, которые незаконно выносят судебные решения в Крыму.

Всего за период оккупации в «суды» общей юрисдикции и апелляционные «суды» Крыма указами президента РФ назначено 463 человека. Из них 312 — это граждане Украины, подавляющее большинство из которых ранее были судьями в Крыму до оккупации или работали в системе юстиции Украины. Минимум 94 «судьи» — граждане РФ. По остальным 57 пока не удалось определить гражданство.

Следует учитывать, что на ноябрь 2019 года далеко не все «судьи», назначенные Владимиром Путиным в Крым, продолжают работать. За этот период из них отправлено в отставку или умерло 129 человек. 7 человек в 2019 году были переведены из «Верховного суда Республики Крым» и «Севастопольского городского суда» в кассационные суды на территории РФ.

Важно отметить гражданство уволенных и переведенных из Крыма «судей».

Из 129 уволенных «судей» не менее 106 – граждане Украины, а 9 – граждане РФ, по остальным 14 лицам гражданство еще не определено. Кроме этого, из 9 российских судей, работавших в Крыму, 2 прекратили свою деятельность в связи со смертью, значит, фактически, ушло в отставку только 7 россиян. Количество уволенных бывших украинских судей в несколько раз превышает уволенных судей из РФ. Это может говорить о стремлении оккупационных властей заменить местных (бывших украинских) «судей» на граждан РФ.

Также интересно, что все 7 «судей», которых перевели из Крыма в РФ, – граждане РФ. До оккупации они были судьями в различных регионах РФ, несколько лет они выносили или утверждали незаконные приговоры, после чего пошли на повышение в кассационные суды в РФ. Следует отметить, что среди переведенных из Крыма в РФ есть Оксана Айкашева, Андрей Палий, Ольга Пластинина, Сергей Рубанов и Наталья Череватенко, которые принимали участие в политически мотивированном или преследовании по религиозным признакам в Крыму. Например, Палий вынес приговоры фигурантам «дела украинских диверсантов» Евгению Панову и Константину Давыденко. Рубанов и Палий оставляли в силе решения о содержании под стражей украинских моряков. Айкашева, Палий, Пластинина, Рубанов и Череватенко 43 раза оставляли под стражей фигурантов «дела крымских мусульман». Для того, чтобы выезд из Крыма в РФ не помог «судьям», принимавшим участие в политическом преследовании в оккупированном Крыму, избежать ответственности, КПГ считает необходимым документирование таких преступлений и включение их в санкционные списки.

Согласно заключению офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС), Крым является оккупированной территорией в рамках длящегося международного вооруженного конфликта между Украиной и РФ. Украина признала юрисдикцию МУС по ситуации в Крыму, а все нарушения международного гуманитарного права на оккупированном полуострове попадают в поле зрения МУС. К таким нарушениям относится и применение российского уголовного права на оккупированной территории Украины.