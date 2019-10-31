НАТО не допустить повторення "кримського сценарію" у будь-якій з країн Альянсу – Столтенберг

19:07 19.11.2019   Крым

Країни НАТО роблять потужні інвестиції у розвиток збройних сил, в колективну оборону та у систему стримування, що є чітким посланням потенційному агресору: Альянс не допустить повторення "кримського сценарію" у жодній з країн-союзниць.

Про це у вівторок у Брюсселі під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

"Наші дії не спрямовані проти жодної конкретної країни. Але не має жодного сумніву: якщо один союзник піддаватиметься атаці, весь Альянс на це відповість. Таке розуміння допомагає уникати конфліктам та зберігати мир. Ми успішно робили це протягом 70 років. Агресивні дії Росії проти України стали "спусковим гачком" для зміцнення та адоптації Альянсу до нових загроз", - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що в рамках такої трансформації в НАТО були створені сили високої готовності, започатковано передову дислокацію бойових підрозділів на Сході Альянсу.

"Все це надсилає абсолютно чіткий сигнал: те, що відбулося в Криму, не зможе відбутися проти будь-кого з наших союзників. Не має бути жодного ґрунту для непорозумінь або для недооцінки з цього приводу - ми не дозволимо такій ситуації статися. І це кращий спосіб, щоб зберегти мир", - наголосив генеральний секретар НАТО.



Ще на цю тему:

21:20 19.11.2019
ЄС очікує від Росії невтручання у вільне судноплавство в Азовському морі
21:00 19.11.2019
В Мариупольском порту рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе / Видео
10:45 19.11.2019
"Крымский титан" может отойти России
10:15 19.11.2019
МИД РФ: Москва не ожидает возвращения судна "Норд" после передачи кораблей Киеву
20:45 18.11.2019
Політв'язня Шумкова у СІЗО відвідав консул
17:30 18.11.2019
Денісова передала омбудсмену Туреччини список українських політв'язнів
15:01 18.11.2019
Бабин: Почему Россия затягивала с передачей кораблей?
13:01 18.11.2019
Російський опозиціонер Навальний назвав Крим фаршем, який «назад не провернеш»
11:01 18.11.2019
В Крыму уже есть проблемы с защитой личных данных пользователей, — Седова
08:10 18.11.2019
Динаміка часу штучного утримання в Керченській протоці суден станом на 1 листопада 2019 року за весь период кризи
08:45 16.11.2019
Команда прокурора ГПУ Кулика передала справу Бакуліна щодо "вишок Бойка" до суду
21:00 15.11.2019
В оккупированном Крыму продается украинский институт
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
10:45 18.11.2019
У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
13:45 19.11.2019
Транзит грузов Грузинской ж/д за 10 месяцев вырос на четверть
08:45 19.11.2019
Поліція розігнала протестувальників у Тбілісі: затримано майже 40 осіб
20:30 18.11.2019
"Майдан" у Грузії: засновника опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Георгія Руруа затримали
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 19.11.2019
Россия сняла с консервации и отправила на модернизацию сверхзвуковой бомбардировщик
17:30 19.11.2019
ЮВО: На вооружение округа поступили новые вертолеты
17:15 19.11.2019
ЮВО: Подразделения ПВО отразили удары условного противника
16:45 19.11.2019
Россия подключила МИД, Росатом и ФСБ к вопросу о выгоде договора с США о разграничении в море
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
Всі новини країни
Турция Турция
12:15 19.11.2019
В Турции назвали сроки запуска газопровода в обход России / Карта
09:45 19.11.2019
Туреччина заявила про готовність відновити військову операцію в Сирії
09:45 18.11.2019
В Турции отменены морские рейсы
19:45 15.11.2019
В Турции испытали ударный вертолет / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 19.11.2019
ЄС очікує від Росії невтручання у вільне судноплавство в Азовському морі
21:00 19.11.2019
В Мариупольском порту рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе / Видео
20:45 19.11.2019
Денісова в Туреччині обговорила з головою кримськотатарської діаспори звільнення українських політв'язнів
20:30 19.11.2019
ООН опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською мовою
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд