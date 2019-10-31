Європейський Союз назвав «давно назрілим» передання Росією Україні кораблів, захоплених під час провокації поблизу Керченської затоки, та нагадав Російській Федерації про необхідність виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Про це йдеться у відповіді речника ЄС Майї Косьянчич на письмовий запит Укрінформу.

«Три українських військових кораблі, що були захоплені російськими прикордонниками під час ескалації поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року, були повернуті Україні на основі домовленостей, що були досягнуті між Росією і Україною. Це давно назріло. ЄС постійно підкреслював, що Росія повинна виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та повернути захоплені кораблі Україні», - йдеться у повідомленні речника ЄС.

Євросоюз ще раз повторив, що очікує від Росії забезпечення безперешкодного та вільного судноплавства в Азовському морі та у зворотному напрямі відповідно до міжнародного законодавства.

«Україна продемонструвала конструктивний підхід у просуванні до розв’язання конфлікту, який є наслідком акту агресії з боку Росії проти України, і ми очікуємо, що Росія, на основі взаємності, відповість на цей розвиток подібними позитивними кроками», - йдеться у заяві речника Євросоюзу.

Як повідомлялося, 18 листопада Росія передала Україні кораблі, захоплені у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.

Очікується, що кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу» прибудуть в український порт 20-21 листопада.