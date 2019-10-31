Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не следует считать прогрессом Москвы возвращение Украине трех задержанных военных судов, поскольку такое действие не свидетельствует ни о никакой "большой победе".

Во вторник, 19 ноября, министр сказал, что возврат судов следует сравнить с ситуацией, "когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто", пишет ru.delfi.lt.

"Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа", – сказал Линкявичюс журналистам в Президентском дворце.

Во время этой конфронтации Россия также арестовала 24 члена украинских экипажей, но в сентябре их вернули Украине во время обмена пленными.

"Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были обменены", – сказал Линкявичюс. "Это не следует оценивать как какой-то особый прогресс. Это определенный шаг, что и так должно было произойти", – добавил он.