Россия сняла с консервации и отправила на модернизацию один дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщает американское издание Military Watch, пишет ghall.com.

Соединенные Штаты и Россия, наряду с разработкой новых стратегических бомбардировщиков продолжают модернизацию уже стоящих на вооружении, в том числе снимая самолеты с консервации. По данным издания, Россия сняла с хранения на базе “Каменный Ручей” под Хабаровском один дальний ракетоносец Ту-22М3 и отправила его на Казанский авиазавод для прохождения модернизации до уровня Ту-22М3М.

При этом авторы заметки отмечают, что не знают, является ли он первым, снятым с консервации и какое количество самолетов Россия готовится снять с хранения, и после проведенных работ вернуть на службу.

Авторы отмечают, что и Россия и США имеют большое количество законсервированных самолетов, находящихся на хранении, и в случае возникновения угрозы военного конфликта могут выставить несколько эскадрилий полного состава. Обе страны имеют законсервированные не только дальние бомбардировщики, но и истребители, перехватчики, военно-транспортная авиация.

Издание отмечает, что модернизированный бомбардировщик Ту-22М3 станет носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет “Кинжал”. Таким образом самолет сохранит амплуа “убийцы авианосцев” – но уже с качественно новыми возможностями.

КБ “Туполева” ведет работы по полной модернизации бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М. Первый полет модернизированный самолет совершил в конце декабря прошлого года.

Также сообщалось, что в ходе модернизации бомбардировщик Ту-22М3М получает новую цифровую бортовую радиоэлектронику на российской элементной базе, новое навигационное и прицельное оборудование, средства связи и РЭБ. На самолет устанавливается новая система управления двигателями и топливной автоматикой. Производится замена двигателей на новые НК-32-02 от самарского ПАО “Кузнецов”. Значительно улучшена эргономика кабины. Многие системы самолета унифицированы с Ту-160М. Новая версия самолета может нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

Летом 2019 года появились данные, что модернизированный Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе, увеличив боевой радиус (с дозаправкой) до 8 тысяч километров.